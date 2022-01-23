В центре Киева возникла перепалка между участниками общественного объединения «Украинский стяг» и инкассаторами из охранной фирмы «Легион», сообщает «Украинская правда» со ссылкой на полицию.

Согласно информации, событие произошло в 15:50 по киевскому времени в Шевченковском районе на улице Владимирской, 23-а.

По словам собеседника, представители общественного объединения «Украинский стяг» (на видео в желтых манишках) пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют по этому адресу.

После этого к указанному пункту подъехал автомобиль инкассации (охранной фирмы «Легион»), откуда вышел работник и воспринял это как нападение. Он пригрозил автоматическим оружием и произвел несколько выстрелов вверх. Никто не пострадал.

Полиция доставила всех участников происшествия в райотдел. Оружие изъяли.