Скончался обвиняемый в растрате бюджетных средств Ханлар Исмаилов

Об этом было заявлено в ходе судебного процесса по уголовному делу в отношении Исмаилова. Так, в уголовном деле, расследуемом в Бардинском районном суде, отмечалось, что обвиняемый умер в период следствия – 1 ноября 2021 года от острой респираторной недостаточности. По решению суда уголовное дело в отношении Исмаилова было прекращено.

Отметим, что бывший председатель Бардинского районного отделения Общества Красного Полумесяца Азербайджана Ханлар Исмаилов, 1958 года рождения, был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в мае 2021 года. В ходе расследования выяснилось, что за время своей работы – с 2012 года Исмаилов присвоил крупную сумму денежных средств. Он ежемесячно обналичивал средства с зарплатных карт лиц, фиктивно трудоустроенных в организации. Данные лица являлись соискателями адресной социальной помощи, для назначения которой по законодательству необходимо иметь официальное место работы.

В период расследования Исмаилову были предъявлены обвинения по статьям 179.2.3 (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (Присвоение или растрата, совершенные с причинением значительного ущерба) и 313 (Должностное мошенничество) Уголовного кодекса. В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.