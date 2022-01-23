В нем подчеркивается, что в Азербайджане сокращен срок изоляции (карантина) лиц, инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19), и лиц, находящихся в тесном контакте с зараженными, сокращен с 14 до 7 дней. Исходя из изменений, внесенных в период карантина, число лиц, считающихся излечившимися, сегодня достигло 5 197 человек.

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медстрахованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространили совместное заявление.

«Согласно данным на 25 января 2022 года, в течение последних суток было выполнено 11 525 тестов, связанных с выявлением новых случаев заражения. В результате было зарегистрировано 2 468 новых случаев заражения коронавирусом, скончались – 13 человек. Наблюдения показывают, что число инфицированных новым штаммом коронавируса продолжает расти.

Несмотря на резкое увеличение количества инфицированных, случаи госпитализации лиц, у которых результат теста оказался положительным, не развиваются в аналогичной динамике. Число ежедневных госпитализаций остается стабильным. Основная причина этого заключается в том, что вакцинированные переносят болезнь легко.

Мы призываем граждан через 5 месяцев после получения второй дозы или перенесенной инфекции вакцинироваться третьей (бустерной) дозой для повторного повышения антител организма до более высокого уровня с целью защиты от нового штамма.

Наряду с вакцинацией должны соблюдаться правила особого карантинного режима. Соблюдение физической дистанции, использование масок и соблюдение гигиенических правил – единственный способ защитить себя от болезни и вернуться к нормальной жизни, независимо от варианта вируса», - говорится в заявлении.