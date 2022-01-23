Столтенберг: НАТО не будет размещать войска в Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска в Украине.
"НАТО не будет размещать боевые части на Украине", - заявил генсек в интервью телеканалу CNN.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска в Украине.
"НАТО не будет размещать боевые части на Украине", - заявил генсек в интервью телеканалу CNN.
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