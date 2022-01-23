Отдел информации 21:00

Сегодня состоялось открытие Таможенного пассажирского информационного центра. На церемонии открытия присутствовали председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев, руководители соответствующих структур комитета, посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, резидент-координатор ООН Владанка Андреева, руководитель Пограничной службы Великобритании по Евразийскому региону Матей Бекингем и др. Таможенный пассажирский Информационный центр был создан в рамках проекта Hunter, реализуемого совместно Государственным таможенным комитетом и Пограничной службой Великобритании, при поддержке Программы ООН по борьбе с передвижением террористов.

Выступая на мероприятии по случаю открытия центра, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев отметил, что начало деятельности Таможенного пассажирского информационного центра стало знаменательным событием для таможенной службы Азербайджана. Председатель комитета отметил, что успешная внутренняя и внешняя политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, являющегося достойным продолжателем политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, ускоряет развитие экономики страны, а проведенные комплексные реформы создали условия для того, чтобы независимый Азербайджан занял место в числе прогрессивных стран мира. Было подчеркнуто, что освобождение оккупированных территорий в результате 44-дневной Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева создало новые возможности для усиления региональной интеграции, экономического развития не только Азербайджана, но и соседних государств. Расположение Азербайджана на стыке международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг не только дает толчок экономическому развитию, но и, в свою очередь, требует осуществления устойчивых эффективных мер по обеспечению безопасности и применения современных технологий в этом направлении.

Говоря о положительных результатах мер, предпринятых таможенными органами в последние годы в направлении защиты безопасности нашей страны, обеспечения устойчивого социально-экономического развития, председатель комитета проинформировал о достижениях, достигнутых в области фискальной политики, борьбы с правонарушениями, облегчения торговли. Отметив, что Государственный таможенный комитет придает особое значение международному сотрудничеству, Сафар Мехтиев рассказал о деловых отношениях с соответствующими структурами Великобритании и ООН в этом направлении и поблагодарил их за поддержку в создании в Азербайджане систем “первичной информации о пассажирах” (API) и “регистрации имен пассажиров” (PNR). Председатель комитета выразил надежду, что Таможенный пассажирский Информационный центр внесет свой вклад в упрощение существующих процедур между государственными структурами, авиакомпаниями и другими заинтересованными сторонами путем предварительной передачи данных в государственные органы и внедрения эффективной системы управления рисками, развитие баз анализа данных, обеспечение быстрого прохождения путешественников через таможенно-пограничные контрольно-пропускные пункты, своевременное предотвращение проникновения в страну лиц и товаров, которые могут нанести ущерб национальным интересам нашей страны.