В Азербайджане появился первый Таможенный пассажирский информационный центр фото
Сегодня состоялось открытие Таможенного пассажирского информационного центра. На церемонии открытия присутствовали председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев, руководители соответствующих структур комитета, посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, резидент-координатор ООН Владанка Андреева, руководитель Пограничной службы Великобритании по Евразийскому региону Матей Бекингем и др.
Таможенный пассажирский Информационный центр был создан в рамках проекта Hunter, реализуемого совместно Государственным таможенным комитетом и Пограничной службой Великобритании, при поддержке Программы ООН по борьбе с передвижением террористов.
Выступая на мероприятии по случаю открытия центра, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев отметил, что начало деятельности Таможенного пассажирского информационного центра стало знаменательным событием для таможенной службы Азербайджана.
Председатель комитета отметил, что успешная внутренняя и внешняя политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым, являющегося достойным продолжателем политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, ускоряет развитие экономики страны, а проведенные комплексные реформы создали условия для того, чтобы независимый Азербайджан занял место в числе прогрессивных стран мира.
Было подчеркнуто, что освобождение оккупированных территорий в результате 44-дневной Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева создало новые возможности для усиления региональной интеграции, экономического развития не только Азербайджана, но и соседних государств. Расположение Азербайджана на стыке международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг не только дает толчок экономическому развитию, но и, в свою очередь, требует осуществления устойчивых эффективных мер по обеспечению безопасности и применения современных технологий в этом направлении.
Говоря о положительных результатах мер, предпринятых таможенными органами в последние годы в направлении защиты безопасности нашей страны, обеспечения устойчивого социально-экономического развития, председатель комитета проинформировал о достижениях, достигнутых в области фискальной политики, борьбы с правонарушениями, облегчения торговли.
Отметив, что Государственный таможенный комитет придает особое значение международному сотрудничеству, Сафар Мехтиев рассказал о деловых отношениях с соответствующими структурами Великобритании и ООН в этом направлении и поблагодарил их за поддержку в создании в Азербайджане систем “первичной информации о пассажирах” (API) и “регистрации имен пассажиров” (PNR).
Председатель комитета выразил надежду, что Таможенный пассажирский Информационный центр внесет свой вклад в упрощение существующих процедур между государственными структурами, авиакомпаниями и другими заинтересованными сторонами путем предварительной передачи данных в государственные органы и внедрения эффективной системы управления рисками, развитие баз анализа данных, обеспечение быстрого прохождения путешественников через таможенно-пограничные контрольно-пропускные пункты, своевременное предотвращение проникновения в страну лиц и товаров, которые могут нанести ущерб национальным интересам нашей страны.
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп рассказал об эффективном сотрудничестве с таможенными органами нашей страны, достигнутых успехах и отметил, что сотрудники таможни проделали замечательную работу с точки зрения безопасности границ, а осуществляемые меры имеют важное значение с точки зрения безопасности стран.
Резидент-координатор ООН Владанка Андреева расценила открытие центра как важное событие и отметила, что это результат плодотворного международного сотрудничества. Представитель ООН отметил, что таможенные органы осуществляют эффективную деятельность, играют важную роль в обеспечении экономической, национальной и экологической безопасности, улучшении благосостояния людей, подчеркнул важность дальнейшего укрепления взаимного сотрудничества.
Руководитель Пограничной службы Великобритании по Евразийскому региону Матей Бекингем, начальник отдела по борьбе с передвижением террористов Управления ООН по борьбе с терроризмом Кристина Эрика Брэдли, руководитель представительства Международной Организации по миграции в Азербайджане Владимир Гжоргиев рассказали о полезном сотрудничестве с таможенной службой Азербайджана, в частности об эффективной деятельности таможенных органов нашей страны в выявлении наркотических средств. Было отмечено, что наличие у азербайджанской таможни современных технологий, профессиональных кадров создало условия для реализации проекта в более короткие сроки по сравнению с другими странами.
Затем начальник отдела поддержки международной торговли Главного управления организации таможенного контроля и упрощения торговли Государственного таможенного комитета Ровшан Намазов представил презентацию о проделанной работе по созданию в Азербайджане систем “первичной информации о пассажирах” (API) и “регистрации имен пассажиров” (PNR), в том числе о функциях и целях вновь созданного Таможенного пассажирского информационного центра.
Напомним, что Государственный таможенный комитет возглавляет рабочие группы, состоящие из представителей соответствующих государственных структур по созданию систем “первичная информация о пассажирах” (API) и “регистрация имен пассажиров” (PNR).
В конце мероприятия состоялось официальное открытие Таможенного пассажирского информационного центра, расположенного в административном здании Главного таможенного управления на воздушном транспорте. Участникам мероприятия, ознакомившимся с деятельностью центра, была продемонстрирована презентация о применении системы управления рисками “goTravel”.