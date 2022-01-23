«Карабах» сыграл с польским клубом
Футбольный клуб «Карабах» провел последний контрольный матч на сборах в Анталье.
Команда Гурбана Гурбанова сыграла с польской «Вислой» из города Краков. Встреча завершилась вничью 0:0.
Сегодня «Карабах» должен был провести две игры, но утренний матч с чешским «Богемиансом» был отменен из-за снегопада, обрушившегося на турецкий курортный город.
До этого «Карабах» провел в Анталье три матча: с румынским «Газ Метаном» (0:0), сербской «Бачка Тополой» (0:1) и польским «Шленском» (2:3).
Как известно, «Карабах» впервые в истории азербайджанского футбола преодолел групповую стадию в еврокубках и сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций с французским «Марселем». Игры состоятся 17 и 24 февраля. Первая встреча пройдет во Франции.