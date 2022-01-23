«Омикрон» наступает: в Азербайджане стремительный рост заразившихся

И это понятно, кривая заболеваемости буквально взлетела вверх – за минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2 468 инфицированных, буквально на тысячу человек больше, чем вчера.

Как стало известно haqqin.az из медицинских кругов, стремительный рост числа новых больных был ожидаем и связан с распространением нового, гораздо более заразного, чем прежние, штамма «омикрон». О его безудержном распространении знают практически все, во всяком случае haqqin.az посвятил этому не один десяток публикаций ученых с мировым именем.

Источники же сайта в Азербайджане утверждают, что у нас это только начало – отметка в 2 400 новых больных в день вполне сносная, а вот в ближайшие дни мы увидим гораздо больший рост. В связи с этим Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом просит граждан строго соблюдать правила карантина – маски, дистанцию, а в случае необходимости – самоизоляцию. Ну и, конечно, непременно вакцинироваться.

Вместе с тем картина не столь трагична, как может показаться на первый взгляд. Согласно той же статистике, за сутки выздоровели 5 197 человек, то есть в два раза больше, чем новых заболевших.

Врачи также отмечают, что несмотря на резкое увеличение числа инфицированных, темпы роста больных, нуждающихся в госпитализации, довольно стабильны и не столь пугающи. Врачи уверены, что это потому, что достаточно высок процент вакцинированного населения, а получившие прививку люди переносят «омикрон» достаточно легко.

Человечество уже два года живет в условиях пандемии. Медики всего мира, включая и Азербайджан, обрели опыт борьбы с коронавирусом. Если в первые месяцы 2020-го, когда все начиналось, коронавирус и смог застать многие страны врасплох, то сегодня уже имеется достаточное количество больниц, врачей и лекарств, чтобы выдержать любую новую волну и даже цунами коронавируса.