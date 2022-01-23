«Тяжелее, чем в 2014 году»: США подготовили новые финансовые санкции против России

Представитель администрации президента США заявил, что санкции, которые готовятся против России в случае «вторжения» в Украину, будут тяжелее тех, которые были приняты после присоединения Крыма в 2014 году, сообщает «Коммерсант». Ограничения коснутся финансового сектора, оборонной и аэрокосмической отраслей, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Вводиться они будут единовременно, а не поэтапно. На заявлениях из Белого дома курс доллара к рублю прибавил примерно 20 коп. – к 17:55 по московскому времени доллар был на отметке 79,2 руб.

«Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию российской валюты до 50%, а российский Центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля», - заявил 25 января высокопоставленный представитель американской администрации на спецбрифинге для журналистов. Его имя не называется.

По словам представителя Белого дома, санкции «нанесут ущерб тем сферам, которые важны для российского руководства». Если Россия намерена развивать эти сектора, то должна понимать, что потребуется оборудование, которое могут предоставить только США, добавил американский чиновник: «В среднесрочной перспективе у России будет слабая позиция».