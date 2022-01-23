В Азии первая страна декриминализовала марихуану

Таиланд стал первой страной Азии, которая фактически декриминализовала марихуану. Об этом сообщает Sky News.

Через несколько месяцев жители Таиланда смогут выращивать канабис у себя дома, однако его будет запрещено использовать в коммерческих целях. Это стало возможным после того, как Минздрав удалил марихуану из списка запрещенных веществ. Однако новый закон должны опубликовать в "Королевской газете".

Через 120 дней после публикации граждане смогут легально выращивать канабис на собственной территории. При этом новый закон о марихуане не регламентирует рекреационное употребление наркотического вещества, которое продолжит находиться в "серой зоне" права.