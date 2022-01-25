Обострение конфликта между Москвой и Киевом разгонит мировую инфляцию и приведет к подорожанию энергоносителей, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинатс, сообщает Reuters.

"Эскалация конфликта между Россией и Украиной, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению стоимости энергоресурсов для многих стран, что приведет к более длительному сохранению повышенного общего уровня инфляции", - сказала чиновница на презентации доклада фонда о перспективах развития мировой экономики.

МВФ оценил рост мирового ВВП в прошлом году в 5,9%, инфляцию в развитых странах – в 3,1%, в развивающихся – 5,7%. При этом на текущий год прогноз по экономическому росту предполагает прибавку в 4,4%, инфляцию – 5,9% в развивающихся странах, 3,9% в развитых.