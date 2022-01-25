Зеленский снова призвал украинцев не паниковать и беречь мозг «от брехни»
Президент Украины Владимир Зеленский второй раз в течение последних двух суток выступил с обращением, в котором призвал сохранять спокойствие и не верить всем новостям из СМИ или других источников. Обращение опубликовано на странице украинского президента в Facebook.
Зеленский подчеркнул, что отъезд из Украины дипломатов некоторых стран является частью сложной дипломатической игры, однако не означает неизбежной эскалации.
«Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. То, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неизбежной эскалации, и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем совместно, действуем единой командой», - сказал президент Украины.
Он призвал Украинцев беречь свой организм от вирусов, мозг – «от брехни», а сердце – от паники.
Как и во вчерашнем обращении Зеленский не назвал СМИ и страны, которые распространяют панические слухи о ситуации на границах Украины.