Зеленский снова призвал украинцев не паниковать и беречь мозг «от брехни»

Президент Украины Владимир Зеленский второй раз в течение последних двух суток выступил с обращением, в котором призвал сохранять спокойствие и не верить всем новостям из СМИ или других источников. Обращение опубликовано на странице украинского президента в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что отъезд из Украины дипломатов некоторых стран является частью сложной дипломатической игры, однако не означает неизбежной эскалации.