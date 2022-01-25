Президент Израиля совершит исторический визит в ОАЭ

Это будет первый визит президента Израиля в ОАЭ.

В следующее воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудет два дня.

В ходе исторического визита израильский президент встретится с наследным принцем Абу-Даби, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бен Заидом, премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом и высокопоставленными чиновниками. Также Ицхак Герцог, как планируется, встретится с представителями местной еврейской общины.

Отмечается, что в ОАЭ Ицхак Герцог отправится со своей супругой.