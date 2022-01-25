По итогам встречи с Поладом Бюльбюльоглы: губернатор Санкт-Петербурга предложил увековечить память азербайджанцев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил увековечить память азербайджанцев, воевавших на Ленинградском фронте в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Смольного по итогам состоявшейся во вторник встречи главы города с послом Азербайджанской Республики в РФ Поладом Бюльбюльоглы и помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым.

На встрече обсуждались вопросы укрепления экономического и гуманитарного сотрудничества. Беглов напомнил, что через несколько дней, 27 января, будет отмечаться 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Губернатор отметил, что в годы войны азербайджанцы защищали Ленинград, как и представители других народов Советского Союза. "Он предложил Поладу Бюльбюльоглы рассмотреть возможность увековечить подвиг азербайджанцев, воевавших на Ленинградском фронте. Такой памятник будет знаком благодарности Петербурга азербайджанскому народу", - рассказали в пресс-службе.

"Великая Отечественная война – это наша общая история и общая победа", - привели слова Беглова в пресс-службе. Он выразил признательность азербайджанскому народу за то, что "тепло и по-братски приняли более 300 эвакуированных ленинградцев". Кроме того, в республике работали несколько ленинградских предприятий, подчеркнул он.