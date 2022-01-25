Леонид Швец, автор haqqin.az 25 января 2022, 23:21

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий: «Если будет эскалация, мы выведем последнего хорватского солдата», - заявил он в интервью одному из хорватских изданий. Вывести президент никого, конечно, не сможет, полномочий у него не больше, чем у его армянского коллеги Армена Саркисяна, который мотивировал свою недавнюю отставку тем, что не имеет возможностей влиять на политику своей страны. И для Хорватии, которая в боях отвоевывала свою независимость от соседней Сербии, заявления политика должны звучать весьма странно. Главное же, что они звучат диссонансом в ситуации, когда вся Европа ищет способ разрешить геополитический кризис вокруг Украины.

Что важно, еще три-четыре года назад подобные высказывания кого-то из европейских политиков даже не вызвали бы большого удивления. Армия сторонников того, чтобы войти в положение России и понять ее, была весьма немалой и представительной. Например, руководство Чехии, и президент, и глава правительства, не раз делали пророссийские заявления. Сейчас же Чехия занимает одну из самых непримиримых позиций, поставляет Украине остро необходимые той артиллерийские боеприпасы и заявляет, что рассмотрит вопрос отправки своих военнослужащих в случае нападения России. Долгое время итальянские политики пытались перещеголять один другого пророссийскими заявлениями. Сейчас премьер-министр Марио Драги – постоянный участник обсуждения совместной политики стран-лидеров Европы с США, наряду с руководством Великобритании, Франции и Германии. Германия и сейчас подвергается критике за ее осторожную позицию, но эта осторожность заключается в том, что эта страна традиционно избегает излишне заострять свои отношения на востоке, это отголоски Второй мировой войны, потому придерживается правила не поставлять летальное оружие Украине, но вот медицинским оборудованием для украинской армии готова помогать сколько угодно. Ее за это очень критикуют, в частности, страны Балтии. В то же время командующий ВМФ Германии вице-адмирал Шенбах был вынужден подать в отставку, когда узнали, что он разоткровенничался в Индии и заявил, что Крым никогда не будет возвращен Украине. СМИ сообщают о разногласиях между странами Евросоюза и НАТО по вопросу санкций в отношении России, но, присмотревшись ближе, легко убедиться, что никто не сомневается в необходимости санкций, есть несовпадение во взглядах, когда и в каком объеме их вводить. Если это противоречия, то вполне рабочего порядка.