Раиси: Иран готов пойти на прямые переговоры с США, если...

Иранская сторона готова пойти на переговоры с США, если Вашингтон снимет санкции с исламской республики. Об этом заявил во вторник президент Ирана Ибрагим Раиси в обращении к населению страны, которое транслировало государственное телевидение республики, передает ТАСС.

"На сегодняшний день прямых переговоров не было. Однако сегодня мы заявляем, если противоположная сторона намерена снять репрессивные санкции, то для переговоров есть место", - сказал он.