Байден не исключил введения санкций против Путина

Президент США Джо Байден не исключил введения санкций лично против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России в Украину, об этом он заявил журналистам во вторник, пишет РИА Новости.

Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.

"Да", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, видит ли он возможным введение санкций лично против президента России Владимира Путина в случае вторжения российских сил в Украину.