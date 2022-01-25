Ульвия Худиева, собкор 25 января 2022, 23:55

Омикронный штамм коронавируса уже стал доминирующим в мире. Как и прогнозировали ученые, новый вариант распространяется очень стремительно, вытесняя предыдущие версии. Всемирная организация здравоохранения включила штамм «омикрон» в самую серьезную категорию — «тревожный вариант». Основные симптомы «омикрона» на первый взгляд ничем не отличаются от обычного гриппа: насморк, боль в горле, головная и мышечная - наиболее распространенные его симптомы. Однако, как утверждают вирусологи, человек может болеть и распространять заразу еще за 2-3 дня до появления явных признаков инфекции. Чем этот штамм и опасен и потому так быстро распространяется по миру.

Вирус легко закрепляется и размножается в верхних дыхательных путях и в том числе благодаря этому свойству заражает интенсивнее других вариантов. Еще одна неприятная особенность «омикрона» в нередких осложнениях на фоне сравнительно легкого течения. Главная же его угроза в том, что не только, как и при других вариантах, чаще и тяжелее болеют пожилые и хронически больные люди, но и в отличие от прежних штаммов ему очень подвержены дети – как подростки, так и малолетние. Само собой, не обошел «омикрон» стороной и Азербайджан. На прошлой неделе министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил журналистам, что в стране вновь растет число заболевших коронавирусом, и нет никаких сомнений, что большинство из них инфицированы именно этим штаммом. Между тем с первых дней обнаружения «омикрона» ученые всего мира приступили к исследованию эффективности уже имеющихся вакцин против этого штамма. Результаты некоторых обнародованных изысканий изучили и представляют читателям сотрудники haqqin.az. Так, американские ученые опубликовали информацию о защитном действии в случае «омикрона» третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Исследование, проведенное в Техасском университете, показало, что вакцина мРНК, разработанная Pfizer/BioNTech, эффективна против омикронного варианта коронавируса в течение как минимум четырех месяцев. В этом практически уверен руководивший работой микробиолог Пей-Йонг Ши. Минус же этой вакцины в том, что на этот штамм она действует недолго - через несколько месяцев после прививки уровень антител падает. Тем не менее Пей-Йонг Ши отметил, что эффективность третьей дозы вакцины против других вариантов коронавируса по-прежнему высока.