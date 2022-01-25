«Oмикрон»: три дозы Pfizer или две Sinovac + Pfizer?.. что делать?
Омикронный штамм коронавируса уже стал доминирующим в мире. Как и прогнозировали ученые, новый вариант распространяется очень стремительно, вытесняя предыдущие версии. Всемирная организация здравоохранения включила штамм «омикрон» в самую серьезную категорию — «тревожный вариант».
Основные симптомы «омикрона» на первый взгляд ничем не отличаются от обычного гриппа: насморк, боль в горле, головная и мышечная - наиболее распространенные его симптомы. Однако, как утверждают вирусологи, человек может болеть и распространять заразу еще за 2-3 дня до появления явных признаков инфекции. Чем этот штамм и опасен и потому так быстро распространяется по миру.
Вирус легко закрепляется и размножается в верхних дыхательных путях и в том числе благодаря этому свойству заражает интенсивнее других вариантов. Еще одна неприятная особенность «омикрона» в нередких осложнениях на фоне сравнительно легкого течения. Главная же его угроза в том, что не только, как и при других вариантах, чаще и тяжелее болеют пожилые и хронически больные люди, но и в отличие от прежних штаммов ему очень подвержены дети – как подростки, так и малолетние.
Само собой, не обошел «омикрон» стороной и Азербайджан. На прошлой неделе министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил журналистам, что в стране вновь растет число заболевших коронавирусом, и нет никаких сомнений, что большинство из них инфицированы именно этим штаммом.
Между тем с первых дней обнаружения «омикрона» ученые всего мира приступили к исследованию эффективности уже имеющихся вакцин против этого штамма. Результаты некоторых обнародованных изысканий изучили и представляют читателям сотрудники haqqin.az.
Так, американские ученые опубликовали информацию о защитном действии в случае «омикрона» третьей дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Исследование, проведенное в Техасском университете, показало, что вакцина мРНК, разработанная Pfizer/BioNTech, эффективна против омикронного варианта коронавируса в течение как минимум четырех месяцев. В этом практически уверен руководивший работой микробиолог Пей-Йонг Ши. Минус же этой вакцины в том, что на этот штамм она действует недолго - через несколько месяцев после прививки уровень антител падает. Тем не менее Пей-Йонг Ши отметил, что эффективность третьей дозы вакцины против других вариантов коронавируса по-прежнему высока.
Ученые же Бразилии и Великобритании изучили последствия использования Pfizer/BioNTech в качестве третьей дозы для тех, кто вначале вводил две дозы Sinovac-CoronaVac. Отмечается, что Sinovac-CoronaVac была использована примерно в 50 странах. Так вот, введение после двух доз китайской вакцины в качестве третьей Pfizer, а также AstraZeneca или Johnson & Johnson значительно повышает защиту от «омикрона».
Руководивший исследованием профессор Эндрю Поллард сообщил, что работа способствовала новому подходу к вакцинации в странах, использующих векторные вакцины. Высокий и достаточно стойкий уровень антител был достигнут также и в Турции в результате применения Pfizer в качестве третьей дозы после двух доз китайской вакцины.
При этом аналогичное исследование, проведенное в декабре прошлого года, показало, что использование Pfizer/BioNTech в качестве третьей дозы после двух доз Sinovac не обеспечивает высокой защиты от «омикрона». В исследовании использовались данные 1240 добровольцев из Сан-Паулу и Сальвадора.
Ученые считают, что «омикрон», в принципе, пока ведет себя хорошо, то есть болеют им не столь тяжело, как, скажем, «альфой» или «дельтой». Однако в университетской больнице Уппсалы в Швеции недавно была обнаружена новая мутация этого варианта коронавируса, и как он себя поведет – предсказывать вирусологи не решаются. Новый подтип «омикрона» назван ВА.2, и пока информации об этой мутации очень мало. По некоторым данным, новейший «омикрон» уже распространился в индийской Калькутте, а также зарегистрирован в Дании и Норвегии.