Зятя Назарбаева снова выдвинули в совет директоров «Газпрома»
Правительство России выдвинуло в совет директоров «Газпрома» для переизбрания на годовом собрании в 2022 году тот же список кандидатов, что и годом ранее. Распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В качестве одного из трех независимых директоров в список вошел зять Нурсултана Назарбаева, председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев. Двое других – ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.
В совет номинированы также глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента Виктор Зубков, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак.