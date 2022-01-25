Киев требует извинений от президента Хорватии за антиукраинские высказывания
Украина требует от президента Хорватии Зорана Милановича публичного опровержения заявления по поводу членства Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в условиях напряженной ситуации на границе с РФ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинского МИД.
"В Министерство иностранных дел была приглашена госпожа посол Хорватии в Украине Аница Джамич, до сведения которой была доведена позиция о категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес украинского государства. Украина требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем", - сказано в сообщении.
МИД считает, что "заявления Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды, не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наносят ущерб двусторонним отношениям, а также подрывают единство ЕС и НАТО в условиях нынешних угроз безопасности в Европе".
Миланович во вторник заявил, что власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Он также выразил мнение, что Украине "не место в НАТО". После этого президент Хорватии попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист".