После «омикрона» у детей чаще наблюдается тяжелое воспаление
Новый отчет показал, что штамм «омикрон» привел к росту случаев PIMS и неврологических симптомов у детей. Об этом сообщает «Аруц Шева».
PIMS – это мультисистемное воспаление, которое может привести к серьезному повреждению органов или даже к смерти.
Кроме этого, со всего мира поступают сообщения, что у детей развился энцефалит во время болезни, а также спустя примерно две недели после выздоровления от "омикрона". В США и Африке зафиксированы случаи возникновения судорог у детей.
В отчете говорится, что с подобными последствиями чаще сталкиваются не вакцинированные дети.
Авторы отчета также отметили недавнее исследование, опубликованное Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которое показало, что вакцины снижают на 91% риск развития PIMS у ребенка.