После «омикрона» у детей чаще наблюдается тяжелое воспаление

Новый отчет показал, что штамм «омикрон» привел к росту случаев PIMS и неврологических симптомов у детей. Об этом сообщает «Аруц Шева».

PIMS – это мультисистемное воспаление, которое может привести к серьезному повреждению органов или даже к смерти.

Кроме этого, со всего мира поступают сообщения, что у детей развился энцефалит во время болезни, а также спустя примерно две недели после выздоровления от "омикрона". В США и Африке зафиксированы случаи возникновения судорог у детей.