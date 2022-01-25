Намерения Путина попытается узнать Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попросит разъяснений у президента РФ Владимира Путина относительно намерений России по Украине во время телефонного разговора в пятницу. Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине во вторник, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters.

Макрон сказал, что надеется, что его телефонный разговор с Путиным в пятницу приведет к "требовательному диалогу и получению разъяснений".

Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнули свою поддержку Украины при общении с прессой и подтвердили свою позицию, что Россия заплатит высокую цену, если нападет на Украину. Два лидера выступили с заявлениями перед возобновлением переговоров в Нормандском формате на уровне советников, которые должны встретиться в Париже в среду.