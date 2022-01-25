Прорыв «Azer-Turk Bank»

Это почти на 29% больше, чем в предыдущем году.

Как сообщает haqqin.az, в 2021 году банк получил чистую прибыль в размере 0,55 млн манатов.

В 2021 году «Azer-Turk Bank» получил процентный доход в размере 22,2 миллиона манатов, непроцентный доход в размере 13,5 миллиона манатов, процентный расход в размере 6,3 миллиона манатов, непроцентный расход в размере 29,3 миллиона манатов, специальный резерв по просроченным кредитам в размере 0,75 миллиона манатов, налог на прибыль в размере 0,3 миллиона манатов.

В начале этого года активы «Azer-Turk Bank» по сравнению с началом прошлого года выросли на 13,4% – до 407,3 млн манатов, в том числе чистый кредитный портфель составил на 41,1% больше – 226,1 млн манатов.

Обязательства банка составили 350,35 млн манатов (на 15,5% больше), в том числе депозитный портфель-207,5 млн манатов (на 15,3% больше), балансовый капитал-57 млн манатов (на 1,9% больше), в том числе уставный капитал-50 млн манатов (не изменился).