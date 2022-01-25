На том собрании, более чем 40-летней давности, не было принято решения о переводе священника, замешанного в педофилии, на другие пастырские обязанности, говорится в сообщении.

Бывший папа Бенедикт XVI в понедельник признал, что предоставил неверную информацию на запрос из Германии о своем присутствии на собрании 1980 года, посвященном священнику-педофилу, оправдав это тем, что его слова не так поняли.

Скандал вокруг Папы-на-покое вспыхнул после того, как независимый отчет на прошлой неделе показал, что Бенедикт XVI, который ушел в отставку в 2013 году, сознательно не смог прекратить полномочия четырех священников, обвиненных в сексуальном насилии над детьми в 1980-х годах. Об этом сообщает AFP.

Отчет юридической фирмы Westfahl Spilker Wastl (WSW) был заказан архиепархией Мюнхена и Фрайзинга для изучения того, как рассматривались дела о жестоком обращении в период с 1945 по 2019 год. Как известно, бывший папа Бенедикт, чье настоящее имя Йозеф Ратцингер, был архиепископом Мюнхена с 1977 по 1982 год.

В одном случае ныне печально известный священник-педофил по имени Петер Хуллерманн был переведен в Мюнхен из Эссена на западе Германии, где его обвинили в жестоком обращении с 11-летним мальчиком. Хуллерманн был переведен на другие пастырские обязанности, несмотря на мерзкую историю, и продолжал совершать такие преступления еще в течение многих лет.

Обнародовав отчет, юристы заявили, что к удивлению Бенедикт отказался присутствовать на собрании в 1980 году, на котором было принято решение о принятии Хуллермана в епархию, несмотря на то, что его прямо цитировали в протоколе собрания.

В заявлении Папы-на-покое, перепечатанном Vatican News, говорится: «Он хотел бы прояснить, что, вопреки тому, что было заявлено на слушаниях, он действительно присутствовал на собрании ординариата 15 января 1980 года. Таким образом, заявление об обратном было объективно неверным», - добавил он, настаивая при этом, что это было сделано «не из недобросовестности, а в результате недосмотра при редактировании его заявления». «Объективно верным, однако, остается документально подтвержденное заявление о том, что на собрании не было принято решения о пастырском назначении рассматриваемого священника», - говорится в сообщении.

По словам Бенедикта, с его стороны последуют дальнейшие объяснения. А пока что 94-летний папа, состояние здоровья которого, как говорят, пошатнулось, все еще читает отчет о расследовании. Публикация документа на прошлой неделе вызвала гнев у многих, а также обвинения в том, что это расследование было частью заговора против Бенедикта.

Иезуит Ханс Золлнер, член комиссии Ватикана по защите несовершеннолетних, заявил, что очевидно, что «преступники прячутся среди священнослужителей», и призвал провести аналогичное расследование в Италии. Но вот отставной епископ Массимо Камисаска сказал, что это был «маневр против Ратцингера… изнутри церкви», и настаивал на том, что экс-папа был «первым, кто подчеркнул серьезность злоупотреблений».

Избранный в 2005 году Бенедикт подвергся критике за свою неспособность действовать решительно, чтобы положить конец сокрытию церковью сексуальных домогательств клерикалов. В 2010 году он признал, что Церковь «не действовала достаточно быстро и решительно, чтобы принять необходимые меры». Но в 2019 году, находясь на пенсии, он вызвал новую полемику, публично обвинив в педофильских скандалах внутри католической церкви... сексуальную революцию 1960-х годов и крах веры на Западе.

Факт, опубликованный в отчете, показывает, что и в биографиях иерархов церкви есть неприглядные страницы. Как гласит известная пословица – рыба гниет с головы.