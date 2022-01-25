Закрытие аэропорта Стамбула продлили
Закрытие аэропорта Стамбула по метеоусловиям продлено до 11 утра местного времени (12:00 по бакинскому времени – ред.) среды.
Об этом ТАСС сообщил источник в авиакомпании, совершающей полеты в аэропорт.
"Мы получили NOTAM (уведомление), согласно которому официальное закрытие аэропорта продлено до 11 утра по времени Стамбула", - сказал собеседник агентства, отметив, что аэропорт будет принимать только приоритетные рейсы и рейсы, ушедшие ранее на запасные аэродромы из-за непогоды в Стамбуле.