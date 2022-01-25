США предупредили Беларусь

США уведомили Беларусь, что та столкнется с быстрым и решительным ответом Запада, если разрешит использовать свою территорию для нападения на Украину, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

"В последние дни мы дали понять Беларуси, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров", - цитирет слова Прайс РИА Новости.

Прайс добавил, что в такой ситуации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, граничащих с Беларусью.