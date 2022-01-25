Игроки МЮ подверглись критике за фото с рэпером, оскорблявшим евреев

Исполнитель опубликовал в Instagram фото с футболистами, которое было сделано на прошлой неделе в Дубае. Затем рэпер удалил изображение.

Игроки «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и Джесси Лингард подверглись критике за фотографию с рэпером Wiley, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Daily Mail.

Игроков раскритиковали потому, что Wiley был заблокирован в Twitter за антисемитизм. Так, например, рэпер называл евреев «трусами и змеями».

Затем Рашфорд и Лингард принесли в своих социальных сетях извинения и подчеркнули, что осуждают антисемитизм.