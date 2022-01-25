Разбойники Эльдара Махмудова захватили груз стоимостью в 660 тысяч евро Таможенный Комитет официально уведомил спецслужбу
В Бакинском военном суде продолжаются судебные слушания по делу одного из подразделений Объединенной преступной группировки бывшего шефа МНБ Эльдара Махмудова - бывшего начальника следственного управления упраздненного министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлама Шихалиева и трех осужденных вместе с ним сотрудников МНБ - Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова.
Напомним читателям, что, хотя этот резонансный процесс является открытым, журналистов в зал суда по-прежнему не допускают. В результате всю информацию о ходе судебных заседаний представителям азербайджанских СМИ приходится получать от потерпевших и их адвокатов.
На состоявшемся вчера процессе продолжил давать показания потерпевший Афсал Гасаналиев, рассказавший суду о кошмаре, в который превратили его жизнь Шихалиев с сотрудниками. Потерпевший подчеркнул, что за плечами у него 35 лет службы в правоохранительных органах, в последние годы он работал в Главном управлении полиции на транспорте, всегда честно служил государству и народу, а после выхода на пенсию занялся бизнесом. Но, по его словам, даже в страшном сне он не мог представить, что Эльдар Махмудов сколотит вокруг себя шайку бандитов, будет брать в заложники бизнесменов и вымогать у них деньги.
"Когда меня вызвали в МНБ, я поверить не мог, что меня арестовывают за совершенно законную предпринимательскую деятельность" - рассказал Афсал Гасаналиев.
Напомним, что потерпевший вместе со своим бизнес-партнером, Джахангиром Мамедовым, вначале завезли в Грузию из Китая липкую ленту и пиротехнические средства, а когда не смогли реализовать товар, решили перевезти его транзитом через Азербайджан в Иран, поскольку в Исламской Республике, в отличие от Азербайджана, нет запрета на продажу пиротехнических средств.
По словам Гасаналиева, 3 сентября 2013 года ему позвонил знакомый, Меджид Ангубазов, и сказал, что нужно перевезти груз из Тбилиси в Баку.
"Я поговорил с Джахангиром Мамедовым (покончил с собой в июне 2015 года – ред.), - рассказал потерпевший, - и партнёр предложил для транспортировки свой грузовик. Впоследствии Мовлам Шихалиев и Ясин Мамедов замучали Джахангира, довели его до самоубийства, да упокоит Всевышний душу Джахангира. Двое его детей остались сиротами, а семья - без крыши над головой…"
В столице Грузии предприниматели встретились с азербайджанцем по имени Ариф, который отвез их на базу таможенного терминала.
"Как сотрудник полиции со стажем, я знал, что ввозить в Азербайджан пиротехнические средства запрещено, - рассказал на суде потерпевший. - Когда я сообщил об этом Меджиду, тот ответил, что поводов для беспокойства нет, поскольку груз проследует строго транзитом, а значит, нарушения закона нет. Да и вся документация, необходимая для законного провоза через Азербайджана груза с пиротехникой, была соответствующим образом подготовлена…»
Потерпевший с партнером не учли только одного - Мовлам Шихалиев и другие члены банды министра Махмудова каким-то образом прознали о планах предпринимателей и внесли в них свои «коррективы» - задержали груз с пиротехникой, который в сопровождении двух автомобилей таможни следовал транзитом в Иран, сошлись в рукопошной с таможенниками, силой отобрали у них грузовик Гасаналиева и увезли его в пункт временного хранения МНБ.
Гасаналиев огласил в суде текст письма от 25 сентября 2013 года о незаконных действиях сотрудников МНБ, которое зампред Таможенного комитета Аскер Абдуллаев направил начальнику Главного следственного управления МНБ Мовлану Шихалиеву.
"Что должен был сделать Мовлам Шихалиев, получив такое письмо? – спросил в суде потерпевший. - Ясно ведь, как день - немедленно освободить из-под стражи меня, Меджида Ангубазова, Эльмана Масимова, Орхана Абдуллаева, Сардара Исмаилова и Джахангира Мамедова и вернуть нам захваченный бандитами МНБ груз стоимостью в 660.000 манатов (в этот год стоимость азербайджанского маната был равна евро, следовательно речь идет о 660 тысяч евро), судьба которого до сих пор неизвестна. Но Шихалиев и близко ничего не сделал! Хотя и прекрасно знал, что все наши действия укладывались в рамки закона и что, в соответствии с международными Соглашениями о транзитных грузоперевозках, к которым присоединилась Азербайджанская Республика, мы имели все права вывезти полученную нами на законных основаниях пиротехнику из Грузии в Иран с оплатой транзитной пошлины. Прошу направить соответствующий запрос в Генпрокуратуру для определения местонахождения насильно отнятых у нас товаров".
Потерпевший рассказал суду, что, уже после ареста, Мовлам Шихалиев через Ясина Мамедова неоднократно вызывал его из изолятора в свой служебный кабинет и требовал денег. Следователи бывшего СНБ Ясин Мамедов, Сахиб Алекперов, Тахсин Агаев и Надир Мустафаев оказывали на бизнесмена мощный психологических нажим, сурово угрожали, обещали сгноить его в тюрьме.
"Эти люди превратили МНБ в настоящее логово бандитов! – с горечью констатировал Гасаналиев. - По сути, я находился в положении заложника в армянском плену и за пять месяцев содержания в изоляторе натерпелся всякого. От имени Мовлама Шихалиева с меня требовали 100 тысяч манатов, а когда я отвечал, что таких денег у меня нет, мне опять угрожали, потом снова требовали выкуп и снова угрожали. В итоге стоимость выкупа снизили до 50 тысяч долларов. Когда я продолжал упорствовать, предлагали «альтернативные» варианты. Так, Ясин Мамедов требовал от меня «наводку» на какого-нибудь обеспеченного бизнесмена. Мол, скрутим его, выбьем за пару часов все деньги, а тебя оставим в покое. Вот такие люди… Это их сущность, ради денег они готовы на все. Меня, как и других жертв, освободили на основании справки о болезни. В зал суда и в кабинет для экспертиз я ходил с черным мешком на голове, словно международный террорист с кровью на руках…»
Предприниматель добавил, что после уплаты требуемой суммы, последовала команда Мовлама Шихалиева, следствием которой стало заключение судебно-медицинской экспертизы от 12 февраля 2014 года, в котором, в частности, утверждалось, что обвиняемый страдает тяжелой болезнью, исключающей содержание в условиях изолятора. 19 февраля 2014 года Гасаналиеву заменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Но, по словам бизнесмена, даже после освобождения из-под стражи, люди СНБ от него не отстали:
"Ясин Мамедов, который сегодня смотрит на меня глазами невинного ребенка, продолжал отравлять мою жизнь и после освобождения из следственного изолятора. Звонил мне по пять-десять раз в день, вновь требовал денег, угрожал арестом… В итоге я заложил в банке собственный дом и передал Ясину Мамедову в его служебном кабинете еще с 28.000 манатов. Сегодня я нахожусь в тяжелой ситуации. Требую за нанесенный мне материальный и моральный ущерб очень строгого наказания для Мовлама Шихалиева и Ясина Мамедова ".
Позже Гасаналиев ответил на вопросы гособвинителя и участников процесса.
Ответчик Шихалиев на озвученные обвинения не отреагировал вообще, а обвиняемый Ясин Мамедов заявил суду, что никаких денег ни от кого не получал.
Судебный процесс продолжится 1 февраля.