Инара Рафикгызы, судебный репортер 03:01

В Бакинском военном суде продолжаются судебные слушания по делу одного из подразделений Объединенной преступной группировки бывшего шефа МНБ Эльдара Махмудова - бывшего начальника следственного управления упраздненного министерства национальной безопасности генерал-майора Мовлама Шихалиева и трех осужденных вместе с ним сотрудников МНБ - Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова. Напомним читателям, что, хотя этот резонансный процесс является открытым, журналистов в зал суда по-прежнему не допускают. В результате всю информацию о ходе судебных заседаний представителям азербайджанских СМИ приходится получать от потерпевших и их адвокатов. На состоявшемся вчера процессе продолжил давать показания потерпевший Афсал Гасаналиев, рассказавший суду о кошмаре, в который превратили его жизнь Шихалиев с сотрудниками. Потерпевший подчеркнул, что за плечами у него 35 лет службы в правоохранительных органах, в последние годы он работал в Главном управлении полиции на транспорте, всегда честно служил государству и народу, а после выхода на пенсию занялся бизнесом. Но, по его словам, даже в страшном сне он не мог представить, что Эльдар Махмудов сколотит вокруг себя шайку бандитов, будет брать в заложники бизнесменов и вымогать у них деньги.

"Когда меня вызвали в МНБ, я поверить не мог, что меня арестовывают за совершенно законную предпринимательскую деятельность" - рассказал Афсал Гасаналиев. Напомним, что потерпевший вместе со своим бизнес-партнером, Джахангиром Мамедовым, вначале завезли в Грузию из Китая липкую ленту и пиротехнические средства, а когда не смогли реализовать товар, решили перевезти его транзитом через Азербайджан в Иран, поскольку в Исламской Республике, в отличие от Азербайджана, нет запрета на продажу пиротехнических средств. По словам Гасаналиева, 3 сентября 2013 года ему позвонил знакомый, Меджид Ангубазов, и сказал, что нужно перевезти груз из Тбилиси в Баку. "Я поговорил с Джахангиром Мамедовым (покончил с собой в июне 2015 года – ред.), - рассказал потерпевший, - и партнёр предложил для транспортировки свой грузовик. Впоследствии Мовлам Шихалиев и Ясин Мамедов замучали Джахангира, довели его до самоубийства, да упокоит Всевышний душу Джахангира. Двое его детей остались сиротами, а семья - без крыши над головой…" В столице Грузии предприниматели встретились с азербайджанцем по имени Ариф, который отвез их на базу таможенного терминала. "Как сотрудник полиции со стажем, я знал, что ввозить в Азербайджан пиротехнические средства запрещено, - рассказал на суде потерпевший. - Когда я сообщил об этом Меджиду, тот ответил, что поводов для беспокойства нет, поскольку груз проследует строго транзитом, а значит, нарушения закона нет. Да и вся документация, необходимая для законного провоза через Азербайджана груза с пиротехникой, была соответствующим образом подготовлена…» Потерпевший с партнером не учли только одного - Мовлам Шихалиев и другие члены банды министра Махмудова каким-то образом прознали о планах предпринимателей и внесли в них свои «коррективы» - задержали груз с пиротехникой, который в сопровождении двух автомобилей таможни следовал транзитом в Иран, сошлись в рукопошной с таможенниками, силой отобрали у них грузовик Гасаналиева и увезли его в пункт временного хранения МНБ.

Гасаналиев огласил в суде текст письма от 25 сентября 2013 года о незаконных действиях сотрудников МНБ, которое зампред Таможенного комитета Аскер Абдуллаев направил начальнику Главного следственного управления МНБ Мовлану Шихалиеву. "Что должен был сделать Мовлам Шихалиев, получив такое письмо? – спросил в суде потерпевший. - Ясно ведь, как день - немедленно освободить из-под стражи меня, Меджида Ангубазова, Эльмана Масимова, Орхана Абдуллаева, Сардара Исмаилова и Джахангира Мамедова и вернуть нам захваченный бандитами МНБ груз стоимостью в 660.000 манатов (в этот год стоимость азербайджанского маната был равна евро, следовательно речь идет о 660 тысяч евро), судьба которого до сих пор неизвестна. Но Шихалиев и близко ничего не сделал! Хотя и прекрасно знал, что все наши действия укладывались в рамки закона и что, в соответствии с международными Соглашениями о транзитных грузоперевозках, к которым присоединилась Азербайджанская Республика, мы имели все права вывезти полученную нами на законных основаниях пиротехнику из Грузии в Иран с оплатой транзитной пошлины. Прошу направить соответствующий запрос в Генпрокуратуру для определения местонахождения насильно отнятых у нас товаров". Потерпевший рассказал суду, что, уже после ареста, Мовлам Шихалиев через Ясина Мамедова неоднократно вызывал его из изолятора в свой служебный кабинет и требовал денег. Следователи бывшего СНБ Ясин Мамедов, Сахиб Алекперов, Тахсин Агаев и Надир Мустафаев оказывали на бизнесмена мощный психологических нажим, сурово угрожали, обещали сгноить его в тюрьме.