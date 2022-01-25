Больше всего платят Катар, Саудовская Аравия и Азербайджан
В новом сезоне Формула 1 собирается провести 23 этапа. Это станет новым рекордом за всю историю чемпионата.
Впрочем, есть основания полагать, что продержится этот рекорд недолго – уже в 2023-м вернется Гран При Катара, да и китайские организаторы нацелены вновь видеть гонки в Шанхае. Что увеличит число гонок за год до 25 этапов.
Не секрет, что устроители Гран При отпускают грандиозные финансовые ресурсы за возможность принять этап.
Онлайн-издание RacingNews365 опубликовало материал, в котором эксперт издания Дитер Ренкен собрал данные о величине промоутерских взносов.
По инфомации Д.Ренкена, в лидерах списка - Катар, Саудовская Аравия и Азербайджан, которые платят за каждый визит Ф1 по 55 миллионов долларов. Еще четырем странам, включая Россию, Гран При обходится в $50 млн.