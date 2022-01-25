Больше всего платят Катар, Саудовская Аравия и Азербайджан

В новом сезоне Формула 1 собирается провести 23 этапа. Это станет новым рекордом за всю историю чемпионата.

Впрочем, есть основания полагать, что продержится этот рекорд недолго – уже в 2023-м вернется Гран При Катара, да и китайские организаторы нацелены вновь видеть гонки в Шанхае. Что увеличит число гонок за год до 25 этапов.

Не секрет, что устроители Гран При отпускают грандиозные финансовые ресурсы за возможность принять этап.