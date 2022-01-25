Азербайджанец забрел на край света… и теперь ему угрожает депортация

В России на территории республики Тыва сотрудники МВД на стационарном посту «Шивилиг» остановили автомашину марки «Honda Stream».

Установлено, что в качестве пассажира в автомобиле передвигался гражданин Республики Азербайджан 1987 года рождения, который проживает в г. Красноярске, сообщили Тува-Онлайн в пресс-службе МВД Тувы.

При проверке по информационным базам полицейскими установлено, что иностранный гражданин пребывает на территории Российской Федерации незаконно. Оказалось, что срок действия его миграционной карты истек в декабре прошлого года.

Гражданину Азербайджана угрожает штрафв размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.