Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 04:53

Трудно сказать, кто именно определял маршрут визита в Азербайджан министра дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Рустама Гасеми. Однако его итоги по-настоящему впечатлили как гостей, так и хозяев.

Визиты официальных лиц, как правило, начинаются со столицы принимающей стороны – таков один из неписанных законов протокола. Тем не менее, Рустам Гасеми, являющийся также Сопредседателем азербайджано-иранской межправительственной Комиссии по экономическому сотрудничеству, начал свой визит не с Баку, и даже не с Астары, где должен был принять участие в закладке фундамента нового автомобильного моста через реку Астарачай, который свяжет Иран с Азербайджаном, а с посещения освобожденных от оккупации территорий в Карабахе. Тот факт, что вылетевший из Тегерана самолет с иранской делегацией приземлился именно в ультрасовременном Физулинском международном аэропорту – наглядное свидетельство того, что Иран, во-первых, хорошо понимает, насколько важны для официального Баку восстановительные работы в Карабахе, а, во-вторых, взвешивает возможности своего непосредственного участия в этом масштабом проекте. В Физули министра Гасеми встречал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, который ознакомил иранского гостя с ходом строительных работ по проекту железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, являющейся важной частью Зангезурского транспортного коридора. Гасеми даже не пытался скрыть удивления темпами продвижения проекта с азербайджанской стороны: учитывая, что общая протяженность железной дороги Горадиз-Агбенд составляет 110,4 километра, уж проложены 23 километра рельсов до станции Махмудлу Джабраильского района, а в целом, работы завершены на 70 процентов. Иранский министр ознакомился также с ходом строительства международного аэропорта «Зангилан», нескольких тоннелей в Зангезурском коридоре и железной дороги близ села Джоджуг Марджанлы.

В ходе поездки по строительным объектам, Шахин Мустафаев рассказал иранскому гостю о масштабах работ по восстановлению территорий Карабаха, о строящихся автомобильных и железных дорогах, о работах по восстановлению Зангезурского коридора… При этом было подчеркнуто, что освобождение территорий от армянской оккупации создало возможности для значительного расширения торгово-экономических отношений с Ираном и привлечения ряда иранских компаний. В частности, Мустафаев привел в пример филиал тебризского тракторного завода «Трактор Сази», который может стать резидентом промышленного парка «Экономическая зона Аразской долины». В свою очередь, иранский министр, впечатленный масштабом и темпами восстановительных работ, подчеркнул важность участия Тегерана в восстановлении освобожденных территорий Карабаха. Эту же мысль, но в более развернутом виде, Рустам Гасеми высказал в ходе встречи иранской делегации с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая проходила в видео формате. В ответ лидер Азербайджана, отметив новые перспективы регионального сотрудничества, возникшие после Отечественной войны, выразил надежду, что компании Ирана приступят к активной работе на освобожденных землях уже в ближайшее время.

“Соответствующие переговоры с иранской стороной мы провели, - подчеркнул президент Азербайджана, - и Баку ждет конкретных результатов. Что же касается предстоящего фронта работ, то иранская сторона сама все увидела: Армения до основания разрушила все города и села, и сейчас на территории площадью более 10 тысяч квадратных километров началась созидательная и широкомасштабная работа». После общения с президентом Азербайджана делегация Ирана направилась в Астару, где приняла участие в торжественной церемонии подписания ирано-азербайджанского протокола о строительстве автомобильного моста через Астарачай (старый пришел в полную непригодность), а также закладки его фундамента. Новый мост длинной 100 и шириной 30 метров, который планируется построить совместными усилиями и при финансировании обеих сторон, может вывести объем грузоперевозок на более высокий уровень. И, кстати, не только между Азербайджаном и Ираном, но и между странами, находящимися на пути транзита. Учитывая, что за минувший год товарооборот между Ираном и Азербайджаном возрос на 30 процентов, а объем грузоперевозок - на 62 процента, строительство нового моста, которое планируется завершить до конца текущего года, позволит свести на нет заторы, расширить пропускную способность на ирано-азербайджанской границе и усилить динамику двухсторонних экономических отношений. Подводя предварительные итоги визита иранской делегации, следует отметить, что, даже несмотря на его подготовительный характер, он несомненно придаст новый импульс развитию азербайджано-иранских экономических отношений. И если раньше подобные перспективы касались, главным образом, таких сфер экономики, как транспорт, энергетика, торговля, то теперь ожидается участие Ирана в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий. И не только.