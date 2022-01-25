Японские ученые объяснили, почему «омикрон» так заразен

Исследователи из Японии объяснили высокую заразность нового штамма «омикрон». По словам ученых, вирус способен жить на коже человека почти сутки. Результаты их исследования опубликованы на портале BioRxiv.

По мнению ученых, штамм «омикрон» устойчивее более ранних вариантов COVID-19 и может задерживаться на пластиковых поверхностях дольше. Согласно выводам ученых, «на поверхностях пластика и кожи варианты альфа, бета, дельта и омикрон удерживались более чем в два раза дольше, чем уханьский тип, и сохраняли заразность более 16 часов на поверхности кожи». Так, на пластиковых поверхностях среднее время выживания исходного уханьского штамма и вариантов альфа, бета, дельта и омикрон составило 56, 191,3, 156,6, 59,3 и 114 часов соответственно. «Омикрон» продержался 193,5 часа, что эквивалентно восьми дням. При этом на коже новый штамм держится более 21 часа.

Высокая устойчивость вируса может увеличить риск контактной передачи и способствовать их распространению, предупреждают эксперты.