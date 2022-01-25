Ипотечный кредит на строительство дома от Kapital Bank

Желающие построить частный жилой дом или дачу могут получить ипотечный кредит на сумму до 200 000 манатов сроком до 15 лет. Процентная ставка по данному кредиту начинается от 10% годовых.

Земельный участок, подлежащий застройке, должен иметь документ, подтверждающий право собственности, т.е. выписку, а в целевом назначении должно быть указано, что участок предназначен для строительства жилого помещения. В качестве обеспечения может быть предоставлена индивидуальная жилищная площадь, квартира, дача или нежилое помещение на имя любого лица.

Строительство может осуществляться как индивидуально, так и через строительные компании, сотрудничающие с Kapital Bank. Подать заявку на кредит можно через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96. Для более подробной информации: https://kbl.az/etipt.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит — https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart — — https://kbl.az/tkstcrd.