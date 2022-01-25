Антитеррористическая операция в Алматы

Спецслужбы Казахстана ввели режим антитеррористической операции в Турксибском районе города Алматы с 26 по 27 января. Об этом сообщили в Алматинском городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, задержаны пять человек. Они планировали атаковать здания, принадлежащие государственным органам.

"Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о введении режима антитеррористической операции на территории Турксибского района города Алматы в период с 00:00 26 января до 00:00 часов 27 января. В ходе проведенных антитеррористических мероприятий задержаны пятеро лидеров и членов организованной преступной группы, участвовавших с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты Алматы", - говорится в сообщении.