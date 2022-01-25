Чистки продолжаются: в Казахстане арестовали замминистра
В Казахстане задержаны замминистра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев по подозрению в коррупции, передает антикоррупционная служба Казахстана.
«Агентство по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами раскритиковал деятельность «Оператор РОП».