Дело бизнесмена Махмудова: десятки человек признаны потерпевшими

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении задержанного в Украине и экстрадированного в Азербайджан бизнесмена Максуда Махмудова. Материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям, передает Trend.

Уголовное дело передано в производство судьи Фаика Ганиева. Потерпевшими по данному делу признаны 90 человек. Отметим, что с 10 января 2020 года Махмудов Магсуд Солтан оглу, объявленный Министерством внутренних дел в международный розыск по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса, был задержан на территории Украинской республики в июле этого года.

Напомним, объявленный МВД Азербайджана в январе 2020 года в международный розыск по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса М.Махмудов был задержан на территории Украины в июле 2021 года. В сентябре он был доставлен из Украины в Азербайджан и передан следствию.