Из США в Украину прибыли 300 единиц Javelin

Во вторник, 25 января, в Украину из Соединенных Штатов прибыл груз в рамках помощи по безопасности на общую сумму 200 миллионов долларов, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

В рамках третьего пакета помощи Украина получила боеприпасы и 300 противотанковых ракетных установок Javelin. Ранее на прошлой неделе в Украину прибыли две партии пакета безопасности.

Отметим, что в 2022 году оборонный бюджет США предусматривает выделение 300 миллионов долларов в поддержку Вооруженных сил Украины.