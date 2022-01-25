Premium Bank удостоен награды от Visa International
Международная платежная система Visa International удостоила Premium Bank награды «Лучший эмитент Visa Signature» (Best Issuer of Visa Signature) по итогам деятельности за 2021 год.
В 2020 году Premium Bank совместно с компанией платежных технологий Visa запустил продажу премиальной ко-бренд карты Visa Signature Miles. Данный продукт четвертый совместный проект, который за короткий срок стал очень популярен среди жителей Азербайджана.
У Visa Signature Miles большое количество привилегий. Наряду с начислением бонусов повышенной ставки, эта карта дает право ее обладателям на пользование более чем 1000 бизнес-залами по вему миру и бесплатной услугой Fast Track в международных аэропортах, а также иные премиальные возможности. Одним из основных отличий Visa Signature является предоставление 24/7 услуги Visa Signature Digital Concierge в любой стране мира.
Подробнее о привилегиях карты можно ознакомиться, пройдя по данной ссылке - «Visa Signature Miles». Карту можно заказать в филиалах и отделениях банка или онлайн на официальном сайте банка www.premiumbank.az.