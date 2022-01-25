Premium Bank удостоен награды от Visa International

В 2020 году Premium Bank совместно с компанией платежных технологий Visa запустил продажу премиальной ко-бренд карты Visa Signature Miles. Данный продукт четвертый совместный проект, который за короткий срок стал очень популярен среди жителей Азербайджана.

У Visa Signature Miles большое количество привилегий. Наряду с начислением бонусов повышенной ставки, эта карта дает право ее обладателям на пользование более чем 1000 бизнес-залами по вему миру и бесплатной услугой Fast Track в международных аэропортах, а также иные премиальные возможности. Одним из основных отличий Visa Signature является предоставление 24/7 услуги Visa Signature Digital Concierge в любой стране мира.

Подробнее о привилегиях карты можно ознакомиться, пройдя по данной ссылке - «Visa Signature Miles». Карту можно заказать в филиалах и отделениях банка или онлайн на официальном сайте банка www.premiumbank.az.