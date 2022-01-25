В Баку кассирша украла из магазина крупную сумму
В Баку кассирша украла из магазина крупную сумму денег, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно сообщению, 23 января в 4-е отделение Управления полиции Бинагадинского района поступила информация о краже 55 тысяч манатов из кассы одного из магазинов на проспекте Азадлыг. В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была задержана подозреваемая в совершении кражи жительница Нефтчалинского района М.Ахмедова, которая работала кассиром в этом магазине.
Ведется расследование.