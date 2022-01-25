Премьер Хорватии извинился перед украинцами за слова президента

По словам Пленковича, слова президента Хорватии не имеют отношения к позиции правительства, кроме того премьер попросил прощения у Украины.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на слова президента Зорана Милановича о том, что Украине «не место в НАТО», а Революция достоинства была «государственным переворотом». Об этом пишет хорватское издание Dnevnik.

«Политика Хорватии заключается в снижении напряженности, предотвращении возможного конфликта и поддержке территориальной целостности Украины. Это наша принципиальная позиция», — заверил Пленкович, слова которого приводит издание «Новое время».

Также премьер Хорватии сказал, что не знает, о каких хорватских солдатах в регионе говорил Миланович. Тот обещал «вывести последнего хорватского солдата» в случае эскалации. «Учитывая то, что в Украине наших солдат нет, а находящийся в Польше контингент уже вернулся, я не знаю, каких именно военных намерен вывести президент. Его заявление о коррупции в Украине – это не наша позиция, и я от имени правительства прошу прощения перед украинцами за такие нелепости», – сказал Пленкович.

После заявлений президента Хорватии в МИД Украины вызвали хорватского посла. Украинское внешнеполитическое ведомство требует публичного опровержения слов Милановича. «Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом», — подчеркнули в МИД Украины.