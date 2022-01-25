В Шеки мужчина пытался сжечь государственное здание

Полиция задержала мужчину, который пытался сжечь здание Государственного фонда социальной защиты в Шеки, передает Report.

В полицейское отделение города поступила информация о том, что неизвестный мужчина облил окна шекинского отделения ГФСЦ бензином и поджег.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Евлахском районе был задержан подозреваемый в совершении преступления Мурад Ахмедов.

Также стало известно, что мужчина с 2010 года состоит на учете в психиатрической больнице.