В Шеки мужчина пытался сжечь государственное здание
Полиция задержала мужчину, который пытался сжечь здание Государственного фонда социальной защиты в Шеки, передает Report.
В полицейское отделение города поступила информация о том, что неизвестный мужчина облил окна шекинского отделения ГФСЦ бензином и поджег.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в Евлахском районе был задержан подозреваемый в совершении преступления Мурад Ахмедов.
Также стало известно, что мужчина с 2010 года состоит на учете в психиатрической больнице.