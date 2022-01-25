США ищут для Европы замену российскому газу

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Катаром о возможных поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу на случай, если российское вторжение в Украину приведет к его дефициту на континенте, сообщает Bloomberg.

Страны Евросоюза опасаются, что в ответ на американские санкции Москва может остановить поставки топлива в ЕС. Более 40% своего природного газа Европа получает из России, а треть поставок идет через Украину.