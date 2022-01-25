В Дашалты проведена эксгумация тел погибших в 1992 году военнослужащих

«Первая эксгумация была проведена сотрудниками соответствующих государственных структур в освобожденном от оккупации селе Дашалты. 44 азербайджанца, пропавшие без вести в ходе операции «Дашалты» 26 января 1992 года, были зарегистрированы в Государственной комиссии». Об этом заявил руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов, передает АПА.

По его словам, в феврале прошлого года в селе Дашалты была проведена необходимая поисковая работа, эксгумация мест захоронения граждан Азербайджана, погибших во время этой операции.

«Останки тел, обнаруженные в процессе эксгумации на территории села Дашалты, были переданы научно-учебному Объединению судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения для взятия образцов ДНК. Идентификация начнется после того, как соответствующие профили будут получены из образцов ДНК, взятых с останков», - отмечается в сообщении.