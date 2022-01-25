Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом, как передает Sputnik Армения, сообщили в пресс-службе правительства.

"Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого был положительным. Премьер в установленном порядке самоизолировался, болезнь протекает без симптомов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пашинян будет работать в удаленном режиме.

1 июня 2020 года премьер-министр Армении сообщил, что он и члены его семьи заразились коронавирусом, при этом ни один из них не испытывал симптомов болезни.