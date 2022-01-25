Стрельба на польско-белорусской границе

Польская погранслужба заявила, что белорусские солдаты на границе с Польшей стреляли из огнестрельного оружия при виде польских пограничников. Соответствующее заявление размещено в среду в Twitter погранслужбы Польши.

"Ночью на участке границы в Черемхе белорусские солдаты при виде польских патрулей стреляли из огнестрельного оружия", - указано в сообщении.

Всего за минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 12 человек. Это граждане Ирака, Сирии и Ливана. Они были задержаны.