Посол России о возможности вступления Азербайджана в Евразийский союз

Решение о присоединении к той или иной организации, в частности Азербайджана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), является суверенным правом каждого государства, сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

«Мы видим, что интеграция стран в ЕАЭС принесла пользу с экономической точки зрения. Суммарный ВВП стран ЕАЭС вырос более чем на четыре процента, взаимная торговля - на 30 процентов, экспорт на внешние рынки - на 41 процент. Сейчас страны ЕАЭС уже имеют опыт кооперации по внедрению цифровых технологий, поддержке малого и среднего бизнеса. Кроме того, ряд стран проявляет интерес к вступлению в эту организацию», - цитирует Trend российского посла.