Армянин с ножом напал на пожилую женщину в Австрии
На юге Австрии в городе Клагенфурт 28-летний армянин напал с ножом на пожилую женщину, пишет издание oe24.at.
По данным полиции, пострадавшая была доставлена в больницу, где ей сделали операцию. Ее состояние оценивается как стабильное.
Нападавший был задержан. Отмечается, что мужчина нанес удары с такой силой, что лезвие ножа загнулось.
В ходе следствия стало известно, что нападавший и жертва не знали друг друга. Мотивы преступления, совершенного в центре города на оживленной улице, до сих пор неизвестны.