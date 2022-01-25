Британия готовится ужесточить санкции против России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране разрабатывается законопроект новых санкций в отношении России. Об этом дипломат сказала в эфире телеканала Sky News, передает «Lenta.ru».

В ответ на вопрос о том, готовы ли власти Великобритании ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина, Трасс ответила: «Мы не исключаем ничего».

«Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жестким, чтобы мы могли охватить (санкциями) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней», — отметила Трасс.

Ранее газета The Times писала, что власти Британии опасаются применения жестких экономических санкций против России, поскольку это может спровоцировать Москву на ответные меры, которые могут касаться сокращения поставок газа в Европу.