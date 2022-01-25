Дело бракованных ракет: в Армении не исключают новых арестов
В рамках уголовного дела, возбужденного по факту приобретения непригодных ракет, могут быть новые аресты, пишет газета «Жоховурд».
«Уголовное дело в отношении начальника Генерального штаба ВС Армении Артака Давтяна, бывшего министра обороны Давида Тонояна, бизнесмена Давида Галстяна, занимающегося поставками оружия, Служба национальной безопасности решила отделить дело и направить в суд», - говорится в статье издания.
Также отмечается, что предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в СНБ за предполагаемое злоупотребление при поставках боеприпасов для нужд Вооруженных сил и совершение хищений в особо крупных размерах, продолжается.