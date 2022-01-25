Посол Бочарников: Москва поддерживает позицию Ильхама Алиева

Москва разделяет подход и видение президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе. Об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

По словам российского дипломата, Россия высоко оценивает высказанную президентом Ильхамом Алиевым позицию о нормализации обстановки в регионе и полностью разделяет такой подход.

«Трехсторонняя рабочая группа нацелена на скорейшее завершение параметров совместных инфраструктурных инициатив и запуск на Южном Кавказе транспортно-логистических проектов», - сказал Михаил Бочарников.