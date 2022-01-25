Посол об открытии сухопутных границ между Азербайджаном и Россией

Сухопутные границы между двумя странами закрыты по решению оперативных штабов Азербайджана и России, и пока трудно сказать, когда будет принято решение об их открытии, сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

Посол отметил, что на этом фоне произошел рост объемов авиаперевозок пассажиров.

"В настоящее время уже 9 российских авиакомпаний совершают множество полетов каждую неделю между российскими городами и Баку. Также есть авиакомпании, которые запросили полеты в другие города Азербайджана", - добавил он.

По словам Бочарникова, планируется открытие пассажирского морского туризма на Каспии.